Состоялась церемония награждения победителей конкурса «Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы…»

Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала состоялась церемония награждения победителей конкурса по поддержке современной драматургии и театрального искусства Республики Татарстан – «Родной язык, целый мир в твоем богатстве я постиг…» – («Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы…»).

Премия были присуждены Татарскому государственному театру драмы и комедии имени Карима Тинчурина за проект постановки музыкальной сказки “Асылкош” (“Дивняя птица”), автору Рузалю Мухаметшину, Набережночелнинскому татарскому государственному драматическому театру имени Ааяза Гилязова за проект постановки “Капка”, автору Айгуль Ахметгалиевой, Альметьевскому татарскому государственному драматическому театру за проект постановки “АНА ҖЫРЫ”, автору инсценировки Ильясу Гарееву.

Победителей поздравили Марат Готович Ахметов – Заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан, Председатель Комиссии при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка и Фарид Рафкатович Бикчантаев- Председатель Экспертного совета, Председатель Союза театральных деятелей Республики Татарстан, главный режиссер ТГАТ имени Галиасгара Камала, заслуженный дея- тель искусств РФ и РТ, лауреат Госпремии РТ имени Габдуллы Тукая, лауреат Международной премии Константина Сергеевича Станиславского.

Дом Актера им.М.Салимжанова