Василь Шайхразиев встретился с представителями татарских общественных объединений Кыргызской Республики

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев, в рамках рабочей поездки в Кыргызскую Республику встретился с представителями татарских общественных объединений.

Председатель Национального Совета поприветствовал участников встречи и рассказал о проектах, реализуемых Всемирным конгрессом татар.

Модератор встречи – президент общественного объединения “Татаро-башкирский культурный центр “Туган тел” Республики Кыргызстан Гульсина Ульмаскулова. Она отметила, что Всемирный конгресс татар находится в постоянном контакте с татарами, проживающими в Кыргызстане, и оказывает содействие в проведении различных мероприятий.

По словам председателя Национального Совета, с каждым годом отношения Татарстана и Кыргызстана крепнут. “Руководство Кыргызстана очень тепло отозвалось о татарах. В основе этого лежит ваш труд”, – сказал Василь Шайхразиев.

Он также рассказал соотечественникам о реализации документа “Татары: стратегия действия” и отметил, что в нем можно найти ответ на вопрос “Кто такой татарин?”. “Главное – это наше национальное самосознание”, – добавил председатель Национального Совета.

Во встрече также приняла участие председатель общественного объединения Татаро-башкирского культурного центра “Идель” Джалал-Абадской области Эльмира Алимжанова. Она предложила снять документальные фильмы о татарах, которые стали частью истории Киргизии. Председатель Национального Совета поддержал эту идею. “Нужно определить формат фильма. Необходимо показать историю, известных личностей, архивные документы”, – подчеркнул Василь Шайхразиев.

В заключение встречи состоялась торжественная церемония награждения победителей и участников конкурса “Әниемнең җылы кочагы”, а также победителей VIII Международной олимпиады по татарскому языку, проводимой Всемирным конгрессом татар.