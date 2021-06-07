В Ульяновске широко отметили татарский праздник Сабантуй

6 июня на территории ипподрома в районе парка Победы широко и торжественно отметили национальный татарский праздник Сабантуй.

На празднество съехались порядка 400 артистов и спортсменов из Ульяновской области и Республики Татарстан. Свои концертные номера исполнили ансамбли Центра по возрождению и развитию национальных культур: фольклорный – «Урама», детский вокальный – «Капельки мечты» и ансамбль песни и танца «Идель», а также ансамбль татарской песни «Неугасимые звезды» из Димитровграда, эстрадная студия сольного пения «Гульшаян» из Старокулаткинского района, ансамбль татарской песни «Туган як» («Родной край») из Ульяновска и другие.

На мероприятии ВРИО Губернатора Алексей Русских вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма за заслуги в развитии отрасли культуры.

emetul73.ru