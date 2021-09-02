Центр сибирско-татарской культуры примет участие в празднике «Тюменская осень»

«Тюменская осень» в Тобольске: викторина, фестивали, праздничные программы и многое другое

Тематическая викторина с бесплатным розыгрышем подарков пройдет на 35-ти площадках фестиваля. Тоболяки смогут выиграть благоустроенную квартиру, три автомобиля, телевизоры, мобильные телефоны, бытовую технику и сладости. Каждый участник розыгрыша получит подарок. Удачу могут проверить тоболяки от 18 лет.

Фестиваль порадует тоболяков трехдневным концертом. Творческие коллективы выступят на 15-ти площадках. Для горожан прозвучат добрые знакомые многим песни. Без внимания не останутся ни центральные, ни удаленные микрорайоны. Свое творчество жителям и гостям города подарят солисты и коллективы Центра искусств и культуры Тобольска (ДК «Синтез», «Речник», «Водник», Дом народного творчества), а также Центра сибирско-татарской культуры.

Для сторонников здорового образа жизни распахнут двери 18 участков спортивного фестиваля. Принять участие в эстафетах, мастер-классах от лучших спортсменов города и посоревноваться всей семьей смогут все желающие 18 и 19 сентября.

Гастрономический фестиваль «Мед и хлеб» пройдет в Тобольске 19 сентября на 7 площадках. На фестивале будут представлены разные сорта меда, продукция пчеловодства, конфитюры из свежих ягод и фруктов на пектине и хлебобулочные новинки, которые тоболяки и гости города продегустируют бесплатно.

Фестиваль «Тюменская осень» в Тобольске не только творческий и хлебосольный, но и профилактический. На трех площадках осеннего мероприятия будут работать палатки здоровья. Профилактическое врачебное мероприятие проводится, чтобы как можно больше людей узнали о состоянии своего здоровья и начали принимать своевременные меры для предупреждения болезней. Также будет организована работа вакциномобиля.

Участники праздника смогут посетить продуктовые ярмарки и буфет на 31 площадке фестиваля и приобрести качественную продукцию по доступным ценам. На 9 площадках фестиваля «Тюменская осень» в Тобольске будут работать полевые кухни. Гости праздника подкрепятся на территориях общеобразовательных школ. Жители и гости города отведают гречневой каши, запьют кушанье горячим черным чаем c caxapом. Такие бесплатные обеды под открытым небом в рамках фестивалей привычны в Тобольске. И они неизменно пользуются спросом у горожан.

Центр искусств и культуры Тобольска