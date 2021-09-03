«Волонтёры Победы» проведут Всероссийский квест «Наша Победа»

Квест проходит со 2 по 4 сентября в очном формате с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер в нескольких регионах страны: Белгородской, Пензенской, Рязанской областях, республиках Северная Осетия – Алания, Татарстан, Красноярском крае. Мероприятие проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Участникам квеста предстоит погрузиться в события Великой Отечественной войны, побывать в самых разных точках страны, чтобы по фрагментам собрать историю Победы. Станции квеста будут посвящены битве за Москву и Сталинград, блокаде Ленинграда, войне с Японией и неустанному труду жителей Урала и Сибири на заводах, которые обеспечивали фронт. В разработке игры приняли участие не только профессиональные историки, но и жители страны, знающие малоизвестные факты о вкладе своих регионов в Великую Победу.

Стать участником квеста может любой желающий от 14 лет. Для этого необходимо собрать команду от трёх до восьми человек, зарегистрироваться на сайте волонтёрыпобеды.рф и пройти регистрацию в личном кабинете в разделе «Мероприятия».

Справочно

Всероссийский исторический квест – это новый формат популяризации изучения истории, предложенный движением «Волонтёры Победы» в 2016 году. В 2020 году «Волонтёры Победы» провели пять всероссийских квестов и один международный, которые были посвящены не только событиям Великой Отечественной войны, но и другим победам России: «Космос», «Маршалы Победы», «Первый космический», «Наша Победа», «Курская дуга», «За пределами. BEYOND THE LIMITS».

mon.tatarstan.ru