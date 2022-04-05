Учимся видеть красоту

2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Важно помнить о нашем наследии, ведь Россия — огромная многонациональная страна, каждый из народов которой богат своими искусством, традициями и обычаями. Народные промыслы многих регионов известны по всей стране и за ее пределами, а многие являются негласными символами России.

По этому случаю, в Митряевской сельской библиотеке Муслюмовского района провели мероприятие, посвященное сохранению татарского наследия, под названием “Матурлыкны күрергә өйрәнәбез”. На мероприятии учащиеся подробнее ознакомились с культурой, искусством, традициями и обычаями татарского народа. Участники с интересом слушали и рассматривали представленные материалы , активно участвовали в беседе.

muslumovo.tatarstan.ru