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Учимся видеть красоту

Учимся видеть красоту

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, 05.04.2022 0 1

2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Важно помнить о нашем наследии, ведь Россия — огромная многонациональная страна, каждый из народов которой богат своими искусством, традициями и обычаями. Народные промыслы многих регионов известны по всей стране и за ее пределами, а многие являются негласными символами России.

По этому случаю, в Митряевской сельской библиотеке Муслюмовского района провели мероприятие, посвященное сохранению татарского наследия,   под названием “Матурлыкны күрергә өйрәнәбез”. На мероприятии учащиеся подробнее ознакомились с культурой, искусством, традициями и обычаями татарского народа. Участники  с интересом  слушали и  рассматривали представленные материалы , активно участвовали в беседе.

muslumovo.tatarstan.ru

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