Республиканский ифтар пройдет 30 апреля на «Казань ЭКСПО»

30 апреля 2022 года мусульмане Татарстана соберутся в Казани на Х республиканский ифтар. В этом году он пройдет под знаком 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии. Площадкой мероприятия, как и в прошлом году, станет МВЦ «Казань ЭКСПО».

Республиканский ифтар организуется силами Духовного управления мусульман РТ, Дирекции стадиона «Ак барс Арена» и национально-туристического комплекса «Туган авылым».

Символично, что десятый юбилейный республиканский ифтар примет 10 тысяч человек.

Напомним, что в 2019 году республиканский ифтар проходил на стадионе «Ак Барс Арена» и собрал 20 тыс. верующих. В 2021-м на него было приглашено около 5 тыс. человек.

В этом году будет привлечено 500 волонтеров от 16 лет и старше.

sntat.ru