В КФУ стартуют бесплатные курсы татарского языка

Сегодня в Казанском федеральном университете стартуют бесплатные курсы татарского языка для всех желающих. Обучение продлится два месяца.

Для того, чтобы записаться на курсы, необходимо пройти тестирование, с помощью которого будет определен уровень владения языком. Далее следует пройти онлайн-регистрацию на курсы по ссылке. Затем нужно скачать заявление о зачислении, распечатать, заполнить и вместе с копией паспорта принести на занятие.

Списки сформированных групп, расписание занятий будут размещены на доске объявлений в фойе первого этажа Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета по адресу: ул.Татарстан, 2, сообщает пресс-служба КФУ.

Занятия будут проходить в будни, два раза в неделю, с 18:00 до 20:15.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: +7(843)293-94-52.

kzn.ru