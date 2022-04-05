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После заката солнца верующие собираются на вечер разговения. Ифтары проходят в кругу семьи, а также в мечетях. В Казани верующих ждут в 43-х мусульманских храмах. Меджлисы проводят и в районах, список мечетей можно найти на сайте Духовного Управления мусульман. Продолжается традиция, начатая в период пандемии - собирать и раздавать ифтар-боксы для нуждающихся. Как прошел первый вечер разговения?

ВИДЕО: В Татарстане прошел первый вечер разговения

в Новости, Слайдер, Главные новости, Видеозаписи, 05.04.2022 0

После заката солнца верующие собираются на вечер разговения. Ифтары проходят в кругу семьи, а также в мечетях. В Казани верующих ждут в 43-х мусульманских храмах. Меджлисы проводят и в районах, список мечетей можно найти на сайте Духовного Управления мусульман. Продолжается традиция, начатая в период пандемии – собирать и раздавать ифтар-боксы для нуждающихся. Как прошел первый вечер разговения?

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