После заката солнца верующие собираются на вечер разговения. Ифтары проходят в кругу семьи, а также в мечетях. В Казани верующих ждут в 43-х мусульманских храмах. Меджлисы проводят и в районах, список мечетей можно найти на сайте Духовного Управления мусульман. Продолжается традиция, начатая в период пандемии - собирать и раздавать ифтар-боксы для нуждающихся. Как прошел первый вечер разговения?

ВИДЕО: В Татарстане прошел первый вечер разговения После заката солнца верующие собираются на вечер разговения. Ифтары проходят в кругу семьи, а также в мечетях. В Казани верующих ждут в 43-х мусульманских храмах. Меджлисы проводят и в районах, список мечетей можно найти на сайте Духовного Управления мусульман. Продолжается традиция, начатая в период пандемии – собирать и раздавать ифтар-боксы для нуждающихся. Как прошел первый вечер разговения? Похожие материалы