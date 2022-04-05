В Татарстане пройдет III Всероссийский конкурс чтецов Корана среди мусульманок “Халиса”

15 мая в Ютазинском районе в поселке Уруссу пройдет III Всероссийский конкурс чтецов Куръана среди мусульманок “Халиса”. Конкурс организуется ДУМ РТ, Казыятом Юго-Восточного региона Татарстана, Ютазинским мухтасибатом при содействии администрации Ютазинского района и семьи Марданшиных в рамках мероприятий к 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией.

Конкурс проводится с целью повышения уровня знаний по Куръану среди мусульманок и развития дальнейшего стремления к изучению Священной Книги наизусть, а также отбора наиболее талантливых чтиц Куръана.

Конкурс будет проводиться в 2 этапа:

– 1 этап – отборочный тур – 14 мая в 10:00 в здании медресе «Фанис».

– 2 этап – основной тур – 15 мая в Доме культуре по адресу: пгт Уруссу, ул. Уруссинская д.60.

Конкурсантки продемонстрируют свои знания в двух номинациях:

– «Знание наизусть 3-х (28, 29, 30) джузов текста Священного Куръана».

– «Знание наизусть 6-ти (25, 26, 27, 28, 29, 30) джузов текста Священного Куръана».

Кроме того, от участниц требуются знание махраджа и правил таджвида; знание 3-х или 6-ти джузов; а также правильное чтение Куръана с любого места.

В конкурсе могут принять участие мусульманки – гражданки России без возрастных ограничений. Каждая конкурсантка может участвовать только в одной номинации. По условиям конкурса, студентки центров по заучиванию Куръана не могут участвовать в первой номинации. Хафизы Куръана или тахфизы, знающие больше 10 джузов также не могут участвовать в номинации на 3 и 6 джузов. Победительницы, занявшие первое место в прошлом конкурсе Куръана «Халиса» могут участвовать только в номинации выше. Подробности – в Положении конкурса.

Победители и призеры будут награждены денежными и памятными призами. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 30 апреля 2022 г. Анкету с заявкой и ксерокопией паспорта (либо свидетельство о рождении), ИНН и Снилс необходимо отправить по следующему электронному адресу: [email protected] или по номеру в ватсап 89274826912. По всем вопросам обращаться по тел. 89274826912, 89274782509.

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