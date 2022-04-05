В Казани появится мемориальная доска поэту Роберту Миннуллину

По улице Толстого в Казани появится мемориальная доска народному поэту Татарстана Роберту Миннуллину. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«В целях увековечения памяти народного поэта Республики Татарстан, лауреата государственной премии Республики Татарстан имени Г. Тукая Миннуллина Роберта Мугаллимовича Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет принять предложение Министерства культуры Республики Татарстан, общественной организации „Союз писателей Республики Татарстан“ об установлении мемориальной доски», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации РТ.

На мемориальной доске на русском и татарском языках укажут, что в этом здании с 2000 по 2020 год проживал народный поэт Татарстана Роберт Миннуллин.

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