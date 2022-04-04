В Свердловской области прошли открытые уроки по творчеству Баки Урманче

Баки Идрисович Урманче (23 февраля 1897 — 6 августа 1990) – основоположник татарского профессионального изобразительного искусства, художник поистине масштабного дарования: живописец, график, скульптор, монументалист, театральный художник.

Он родился 23 февраля 1897г, но профессию смог получить только после Октябрьской революции, когда исчезли запреты, налагаемые религией. Множество талантливых татарских художников пришли в искусство с того времени, но Урманче – самый известный, он – первый, он – первопроходец, открывший дорогу целой плеяде деятелей изобразительного искусства, и он навсегда останется самым известным художником Татарстана Баки Урманче.

Баки Идрисович родился в деревне Куль-Черкен, в многодетной татарской семье. Отец его Идрис Урманче был имамом, а мать Махджуба – вышивальщицей. Мальчик с детства впитал в себя атмосферу народного искусства, вышивания, ткачества, но художественного образования получить не мог, в медресе рисованию не учили.

В 1919г Урманче поступил учиться в «Свободные художественные мастерские» в г.Казани, а затем – во ВХУТЕМАС, в Москву. В 1941-56гг Баки Урманче работал в Казахстане, где создавал исторические полотна, многочисленные пейзажи, портреты деятелей культуры, политиков, скульптурные работы, монументально-декоративные барельефы, панно. Баки Урманче.

В 1957г Урманче вернулся в Казань. Ему было уже 60. Начался новый творческий период его жизни, которому не стал помехой возраст, скорее, наоборот. Еще более 30 лет он радовал поклонников своим искусством. Урманче создал новое татарское искусство, основанное на традициях европейской художественной культуры, но он всегда был глубоко национальным художником. Национальное для него не только выбор сюжета, темы, но и поиск национальных приемов, методов, общих для разных видов искусства – каллиграфии, декоративно-прикладного искусства и использования этих приемов в живописи, графике, использование национального колорита, ритма, мелодики, национального духа.

Важное место в творчестве Урманче занимает поэма «Шурале» татарского поэта Г.Тукая. Поэма создана по мотивам народной татарской сказки про обитателя и хозяина дремучих лесов. Урманче часто иллюстрировал этот сюжет. В работах позднего Урманче появляется особая декоративность, чистые и яркие цвета. Его произведения похожи на татарские национальные ковры. На 65-ом году жизни художник открыл нам себя – скульптора, за 30 лет он создал более 150 скульптур из своего любимого материала – уральского мрамора. Есть у него и очень интересные пластические композиции в дереве. Еще при жизни он был признан классиком татарского художественного искусства. Памятник Баки Урманче.

В 1999 г. был создан музей Баки Урманче, народного художника Татарстана, скульптора, графика и живописца, лауреата премии имени Тукая. Музей находится на ул.Щапова, 20. Музей сочетает в себе мемориальный комплекс и художественную выставку, представляя лучшие произведения художника, все грани его творчества. На первом этаже музея – зал с живописными произведениями мастера («Сабантуй», «Приезд Ибн-адлана в Болгары»), скульптуры (бюсты Кул-Гали, Марджани, Насыри), зал Тукая, зал татарских литераторов. На втором этаже – пейзажи, живописные портреты («Портрет Абая», «Тутовые деревья» и т.д.). На третьем – представлен заключительный этап творчества – рельеф «Тулпар», триптих «Татарстан», личные вещи, мольберт, кисти Урманче. В музее находятся более 70 произведений скульптуры, живописи, графики. Также работы мастера хранятся в Музее ИЗО РТ, Музее искусств Узбекистана в Ташкенте, в Центральном музее Казахстана в Алма-Ате, в музее народов востока в Москве. В том же году был установлен памятник Баки Урманче у здания Союза художников РТ, его именем названы улицы в Казани, Нижнекамске, Зеленодольске.

В общеобразовательных школах с этнокультурным (татарским) компонентом образования Свердловской области прошли уроки-викторины, открытые уроки, уроки –презентации по творчеству известного художника. Информационно-просветительский урок подготовили учащиеся филиала «Азигуловская СОШ» – «Усть-Манчажская ООШ», сами выступали в роли учителя и к дискуссии приглашали педагогов.

Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области