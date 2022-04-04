В Культурном центре «Дар» состоялось открытие выставки «Письменность татар»

В рамках проекта «Возвращение к истокам» 1 апреля состоялось открытие книжной и фотовыставки «Письменность татар». Мероприятие посвящено культуре татарского народа, приурочено к месяцу Рамадан и 1100-летию принятия Ислама народами Волжской Булгарии.

В этот вечер в Культурном центре «Дар» были представлены работы молодых художников, дизайнеров, фотографов, а также знаковые исторические и современные книги татарского народа.

Со словами приветствия к гостям и участникам обратились заместитель Полномочного представителя РТ в РФ, Эмиль Файзуллин, руководитель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов, руководитель департамента культуры ДУМ РФ Ренат Абянов, Рифат хазрат Измайлов. Участники выставки рассказали о своих работах. В программе вечера приняли участие в том числе ансамбль «Медина», дуэт «Нур», Ильгизар Давлетшин, учащиеся Академии талантов.

Выставка продлится до 1 мая. В течение всего месяца Рамадан в КЦ «Дар» будут проводиться тематические творческие вечера, мастер-классы, посвященные культуре татарского народа.

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