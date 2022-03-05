Учитель учителей

Есть люди, которые поистине обладают удивительной судьбой, оставляют в душе каждого человека, соприкасающегося с ним, неизгладимый след. Равия Ибрагимовна Абдулина из Ульяновской области относится именно к таким.

Нам, учителям национальных школ, посчастливилось не только знать, но и тесно сотрудничать с ней. Являясь руководителем кабинета национальных школ при Ульяновском институте усовершенствования учителей, Равия Ибрагимовна учила нас личностно-ориентированному обучению русскому языку, которое требует формирования языковой, лингвистической, коммуникативной и, что важно, этнокультурнической компетентности, ибо она включает в себя сведения о языке как национально-культурном феномене, отражающем духовно-нравственный опыт народа, закрепляющем основные нравственные ценности, представления о связях языка с национальными традициями народа, а также осознание учащимися красоты, выразительности и эстетических возможностей татарского языка. При этом, она считала, что огромную роль играет формирование уважительного и бережного отношения к русской и родной культуре как одному из показателей общей культуры учащихся.

Равия Ибрагимовна была генератором педагогических идей, умела анализировать педагогические процессы, явления, делать выводы, существенные для качества работы учителей. Её профессионализм заключался не в сохранении образа “все знающего, всё умеющего, всеведующего” методиста, а в умении оказать эффективную помощь в работе учителям национальных школ, найти педагогу своё предназначение.

Её способность к сотрудничеству с передовыми учителями национальных школ области была неотъемлемой частью всей многогранной деятельности как методиста областного масштаба. Она привлекала нас к участию в экспериментальной работе по разработке новых программ и учебников по русскому языку в 5 классе для национальных школ, в различных конкурсах педагогического мастерства, обобщала опыт работы лучших учителей, делала его достоянием всего педагогического сообщества. На её курсах повышения квалификации мы часто выезжали на открытые уроки учителей в различные национальные школы. После посещения таких мероприятий проводила профессиональный анализ уроков на основе традиционного и инновационного подходов к их проведению. Более эффективного способа трудно найти. Для этого надо было иметь такие качества, как увлеченность идеей и высокий уровень профессионализма. Она, бесспорно, ими владела в совершенстве.

Обладая высокой степенью профессионализма, Равия Ибрагимовна оставалась очень доброжелательной, гармоничной в отношениях с окружающими людьми. Рядом с ней каждый чувствовал тепло её души. Тяжела работа методиста, но Равия Ибрагимовна Абдулина представляла собой идеальный образ такого Учителя учителей. Светлая память об этом удивительном Человеке, высокопрофессиональном учителе-методисте навсегда останется в наших сердцах.

Гольжиган ГАФАРОВА,

ветеран педагогического труда,

с. Большой Чирклей.

Ульяновская газета “Өмет”