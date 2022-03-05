В городе Новосибирск областной конкурс “Этно-генеалогическое древо”

Стартовал Областной конкурс “Этно-генеалогическое древо”

Подробное Положение и Форму заявки можно посмотреть на сайте: www.tatar.nso.ru

Конкурс проводится с 1 марта по 31 мая 2022 года в заочной форме в несколько этапов:

с 1 марта по 30 апреля сбор информации и составление родословной, проводится на местах;

с 1 по 11 мая прием конкурсных работ;

с 11 по 30 мая подведение итогов, определение победителей;

31 мая объявление итогов конкурса. Информация об итогах конкурса будет размещена на нашем сайте: www.tatar.nso.ru

Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами проведения Конкурса, изложенными в настоящем Положении.

Для участия в конкурсе необходимо составить генеалогическое древо своей семьи, сфотографировать его, написать пояснительную записку и вместе с заявкой отправить на электронную почту [email protected] с пометкой «Семейное древо».

Критерии оценки:

– индивидуальный подход;

– оформление работы;

– объем информации, содержательность;

– глубина исследования.

По итогам конкурса лучшие работы с фотографиями будут опубликованы в газете “Новосибирск татарлары”.

К конкурсу допускаются только оригинальные авторские разработки. Представляя свои работы на Конкурс, автор тем самым подтверждает возможность их использования в целях формирования публикаций в интернете.

Формат работы участники выбирают сами. Обязательными (вне зависимости от формата) являются семейное древо, пояснительные записки (или исторические справки) к предоставленным материалам, а также подписи под фотографиями.

Текст пояснительной записки должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14. Объем не более 15 страниц. Желательно прилагать иллюстрированный материал: отсканированные архивные фото, рисунки собственного исполнения (семейное древо), схемы, таблицы, отражающие родственные связи членов своей семьи. В пояснительной записке можно указать информацию о датах жизни, о географическом месте жительства, о профессиях или хобби членов семьи, возможно указание значимых семейных дат и событий.

Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени и призами. Все участники, независимо от места, получат дипломы за участие.

Адрес оргкомитета конкурса:

630015 г. Новосибирск, ул. Алейская, 16.

Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирский областной татарский культурный центр»

Телефон/факс для справок: 8(383)209-10-47 (с 9.00 до 16.00); 8-952-928-78-38.

Адрес электронной почты: [email protected]

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