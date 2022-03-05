В городе Новосибирск областной конкурс “Этно-генеалогическое древо”

Стартовал Областной конкурс “Этно-генеалогическое древо”
Подробное Положение и Форму заявки можно посмотреть на сайте: www.tatar.nso.ru
Конкурс проводится с 1 марта по 31 мая 2022 года в заочной форме в несколько этапов:
с 1 марта по 30 апреля сбор информации и составление родословной, проводится на местах;
с 1 по 11 мая прием конкурсных работ;
с 11 по 30 мая подведение итогов, определение победителей;
31 мая объявление итогов конкурса. Информация об итогах конкурса будет размещена на нашем сайте: www.tatar.nso.ru
Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами проведения Конкурса, изложенными в настоящем Положении.
Для участия в конкурсе необходимо составить генеалогическое древо своей семьи, сфотографировать его, написать пояснительную записку и вместе с заявкой отправить на электронную почту [email protected] с пометкой «Семейное древо».
Критерии оценки:
– индивидуальный подход;
– оформление работы;
– объем информации, содержательность;
– глубина исследования.
По итогам конкурса лучшие работы с фотографиями будут опубликованы в газете “Новосибирск татарлары”.
К конкурсу допускаются только оригинальные авторские разработки. Представляя свои работы на Конкурс, автор тем самым подтверждает возможность их использования в целях формирования публикаций в интернете.
Формат работы участники выбирают сами. Обязательными (вне зависимости от формата) являются семейное древо, пояснительные записки (или исторические справки) к предоставленным материалам, а также подписи под фотографиями.
Текст пояснительной записки должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14. Объем не более 15 страниц. Желательно прилагать иллюстрированный материал: отсканированные архивные фото, рисунки собственного исполнения (семейное древо), схемы, таблицы, отражающие родственные связи членов своей семьи. В пояснительной записке можно указать информацию о датах жизни, о географическом месте жительства, о профессиях или хобби членов семьи, возможно указание значимых семейных дат и событий.
Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени и призами. Все участники, независимо от места, получат дипломы за участие.
Адрес оргкомитета конкурса:
630015 г. Новосибирск, ул. Алейская, 16.
Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирский областной татарский культурный центр»
Телефон/факс для справок: 8(383)209-10-47 (с 9.00 до 16.00); 8-952-928-78-38.
Адрес электронной почты: [email protected]