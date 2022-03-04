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В Омской области на конкурс чтецов в честь Мусы Джалиля заявилось 60 любителей поэзии

В Омской области на конкурс чтецов в честь Мусы Джалиля заявилось 60 любителей поэзии

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 04.03.2022 0 1

Завершился прием заявок на межрегиональный онлайн-конкурс чтецов, посвященный 116-летию со дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля.

Все конкурсные процедуры пройдут сегодня, 4 марта.

К участию заявились чтецы из Омской области, Республики Татарстан и Ханты-Мансийского автономного округа.

Организатор мероприятия – Региональная молодежная общественная организация Омской области «Союз татарской молодежи «АЮ» («МЕДВЕДЬ»).

«Конкурс организован для любителей и ценителей поэзии, интересующихся жизнью и творчеством писателей-фронтовиков. Участником мог стать любой желающий в возрасте старше шести лет без предварительного отбора, проживающий как на территории Омской области, так и за ее пределами», — рассказал руководитель Региональной молодежной общественной организации Омской области «Союз татарской молодежи «АЮ» («МЕДВЕДЬ») Рустам Ахметчанов. — Мы хотели повысить интерес молодого поколения к творчеству Мусы Джалиля, а так же выявить талантливых чтецов и дать им возможность для самовыражения».

Справка: Джалиль Муса Мустафович — советский поэт татарского происхождения. Самый яркий творческий период пришелся на годы Великой Отечественной войны. Принимал активное участие в партизанских движениях, попал в плен и пребывал в концлагере. Именно там была написана большая часть стихов – более 120.

tatarstan-omsk.ru

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