В Музее исламской культуры откроется выставка «Шамаили Чулпан Шарифуллиной и Альфии Исхаковой»

11 марта 2022 года в 14:00 в Музее исламской культуры состоится открытие выставки «Шамаили Чулпан Шарифуллиной и Альфии Исхаковой». Выставка знакомит с творчеством двух мастеров, занимающихся искусством традиционного шамаиля.

Чулпан Шарифуллина – член Союза художников России, участник более 25 выставок. Альфия Исхакова – член Союза художников Республики Татарстан, кандидат филологических наук, участник более 20 выставок. Оба художника являются членами Ассоциации мастеров татарского шамаиля и каллиграфии «Алиф».

Чулпан Шарифуллина и Альфия Исхакова обратились к искусству шамаиля в конце 1990-х годов, учились у признанных мастеров, и на сегодняшний день являются одними из немногих продолжателей традиционного искусства татарского шамаиля.

В шамаилях Альфии Исхаковой и Чулпан Шарифуллиной проявляется национальное своеобразие в художественном восприятии мира. Каждая деталь, цитата, цветовое решение работают на раскрытие религиозных и философских позиций авторов. Кроме шамаилей, традиционно выполненных на стекле, на выставке будут представлены каллиграфические композиции на холсте и бумаге с цитатами из Корана и высказываниями пророка Мухаммеда.

Экспозиция продолжает серию выставок, знакомящих с татарскими художницами, обращающимися в своем творчестве к национальным традициям.

Выставка приурочена к Году культурного наследия народов России и 1100-летию принятия ислама народами Волжской Булгарии.

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