Ульяновцы стали участниками празднования Всемирного дня родного языка

21 февраля в Доме культуры «Киндяковка» ульяновцы и гости города стали участниками празднования Всемирного дня родного языка. В честь праздника и Дня защитника Отечества был поставлен спектакль на тему Великой Отечественной войны по пьесе Радифа Сагди «Сломанный браслет».

Председатель Совета Татарской национально-культурной автономии Железнодорожного района, депутат Ульяновской Городской Думы Рамиль Абитов поощрил Благодарственными письмами артистов татарского народного театра «Нур». Рамиль Загитович также поздравил всех собравшихся с грядущим Днём Защитника Отечества, вручил Благодарственные письма и ценные подарки участникам боевых действий.

«Обстановка тепла, дружбы и единства татар, уважение к родному языку, бережное отношение к нашему Отечеству, родной культуре и искусству – вот чем наполнен сегодняшнем праздник. Уверен, что эта прекрасная традиция обязательно будет продолжена», – такими словами подвёл итог мероприятию народный избранник.