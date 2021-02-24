Победитель конкурса «Без булдырабыз» награжден авиабилетами на два лица авиакомпанией «ЮВТ АЭРО»

В преддверии Международного дня родного языка в благотворительном фонде «Ярдэм» подвели итоги дистанционного конкурса чтецов стихотворений и исполнителей песен на татарском языке «Без булдырабыз» среди учащихся г. Казань с ограниченными возможностями.

Конкурс был организован по инициативе депутата Казанской городской Думы в честь Международного Дня родного языка, в рамках мероприятий Исполнительного комитета г. Казани, посвященных Году родных языков и народного единства.

Как отметила председатель оргкомитета, в конкурсе «Без булдырабыз» приняли участие более 250 детей из разных школ и детских садов Казани. Из них 40 участников были награждены подарочными сертификатами и дипломами. Особенную активность показала казанская школа № 172 для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Нас обрадовало активное участие детей с ограниченными возможностями в конкурсе. Конкурс оказался крайне востребован, и мы намерены сделать его ежегодным, чтобы поддержать творческое развитие детей с ограниченными возможностями. Никогда не отчаивайтесь, потому что вы можете совершить большие дела. Я надеюсь, что вы станете достойными людьми нашего родного Татарстана», – обратилась к участникам конкурса и их руководителям Малика Гельмутдинова на торжественной церемонии.

Руководитель сектора межрегионального сотрудничества Министерства образования и науки Татарстана Гулия Мусина выразила благодарность организаторам конкурса, подчеркнув необходимость данного проекта.

Председатель жюри конкурса, профессор КФУ Хатип Миннегулов поблагодарил спонсоров конкурса, а именно генерального партнёра конкурса организацию «Альвар», также компанию «ТАИФ», «Фонд прямых инвестиций», тепличный комбинат «Майский», казанский завод «Электроприбор», авиакомпанию «ЮВТ АЭРО».

Участников конкурса наградили в двух номинациях: «стихотворение» и «песня». Главного приза конкурса удостоился ученик 5 класса 49 школы Тимур Фазлиев, которому был вручен сертификат авиакомпании «ЮВТ АЭРО», дающий право бесплатного перелета на два лица в любом направлении.

Пресс-служба Национального исламского благотворительного фонда “Ярдэм”