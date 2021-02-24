Запорожские татары чествовали поэта-патриота М. Джалиля

13 февраля 2021года в Центре национальных культур “Сузирья” состоялась творческая межнациональная встреча, посвящённая памяти Мусы Джалиля с участием Запорожского центра татарской культуры “Алтын Ай”, исламского духовенства, ведущего специалиста Запорожского областного Центра культуры и искусств Ирины Закорлюки, представителей НКО многонационального города, театра – студии “Пигмалион”, запорожских литераторов, студенческой молодёжи, посетителей библиотеки.

Ведущими нашей встречи выступили специалисты Запорожской областной научной универсальной библиотеки Ольга Назаренко-зав отделом ЦНК “Сузирья» и Светлана Серикова, Они подготовили объёмный сценарий в формате страниц книги, раскрывающих жизнь и творчество поэта-героя. Сложная судьба Джалиля, его мужество и невероятный оптимизм, многогранный литературный и творческий дар, детство, молодость, героическая короткая жизнь, длиною всего в 38 лет, трагическая гибель в каменных стенах моабитской тюрьмы – страница за страницей в течении 2-х часовой программы встречи предстало перед нами.

С вступительным приветственным словом перед началом встречи выступили имам исламского культурного центра в Запорожье Мухаммад Мамутов и руководитель Центра татарской культуры “Алтын Ай» Ряхимя Ахмерова. Поэзию из цикла “Моабитские тетради” на разных языках мира читал Вахит Ахмеров. В исполнении Людмилы Ерёменко, запорожского литератора Валентины Визирской и многих других участников встречи проникновенно звучала поэзия Джалиля на украинском языке.

Специально ко дню нашей встречи мастера художественного слова, артисты театра-студии “Пигмалион” Богдан Самойлов и Анна Кулькова подготовили прекрасный музыкально-поэтический блок, состоящий из пяти произведений. Состав участников и слушателей был поистине многонациональным – поволжские и крымские татары, украинцы, поляки, евреи, немцы.. Сквозь всю 2-х часовую программу нашей встречи в воздухе витали поэтические строки из последнего монолога Мусы Джалиля – “Чтоб татар не марала не добрая слава, мы на совесть свою не поставим пятна…Безымянными пасть не имеем мы права, ибо родине наши нужны имена”. ( Роберт Миннулин)

Ряхимя Ахмерова

руководительЗЦТК “Алтын Ай”