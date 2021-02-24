В Бавлах пройдет зональный этап фестиваля “Созвездие-Йолдызлык 2021

В течение трех дней в концертном зале дома культуры им. М.Джалиля будут соревноваться самые яркие талантливые звездочки из Альметьевского, Азнакаевского, Бугульминского, Лениногорского, Ютазинского и Бавлинского районов

С 26 по 28 февраля 2021 года в районном Доме культуры им. М. Джалиля соберется творческая молодежь юго-востока Татарстана, чтобы побороться за право выхода в финал XXI Ежегодного открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык 2021» Фестиваль “Созвездие-Йолдызлык”.

Конкурсанты продемонстрируют свои таланты в номинациях: «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли», «Хореография», «Конферанс», «Лучшая музыка к песне», «Лучший текст песни», «Лучший видеоклип».

«Суперфинал фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» планируется провести в КСК КФУ УНИКС 17-21 апреля. Гала-концерт состоится 22 апреля. Заключительный гала-концерт, где станут известны имена обладателей Гран-при фестиваля, состоится 29 апреля в КРК «Пирамида» – сообщает пресс-служба фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык».