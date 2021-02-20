Василь Шайхразиев посетит с рабочей поездкой Астраханскую область

24-26 февраля заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев проведет встречи в Астраханской области. Визит состоится в рамках реализации документа “Татары: Стратегия действия”.

На повестке дня официальная встреча с губернатором области Игорем Юрьевичем Бабушкиным, а также заседание с руководителями татарских общественных организаций Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Василь Шайхразиев посетит школу № 74 имени Г. Тукая в Астрахани. Здесь состоится открытие бюста великому поэту.