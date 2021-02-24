В Ханты-Мансийском автономном округе побывала делегация из Всемирного конгресса татар

В городах Югры с официальным визитом побывала Председатель Всемирного форума татарской молодежи, начальник комитета по работе с молодежью Всемирного конгресса татар Муслюмова Ленария и кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории им. Ш.Марджани Академии Наук Республики Татарстан Рахимзянов Булат.

Урай, Сургут, Нижневартовск. Поездка у гостей из Татарстана выдалась насыщенной. 21 февраля в стенах Национально-культурной автономии татар г. Сургута состоялась встреча делегации с представителями совета автономии, союза татарской молодёжи, а также солистами ансамбля «Сандугач». Кстати, гости также успели побывать на репетиции ансамбля в Городском культурном центре.

Встреча прошла в дружеском ключе за круглым столом. Ленария Муслюмова рассказала какие проекты сейчас реализовывает Всемирный форум татарской молодёжи, какие форум ставит цели на текущий год, призвала молодёжь быть активнее, а старших наставников поддерживать их в любых начинаниях.

Речь, конечно шла и о городском фестивале татарской культуры “Печән базары” и о набравшем популярность проекте «Мин татарча сөйләшәм».

Гости круглого стала призвали всех поучаствовать во Всемирном татарском диктанте, который пройдёт в этом году в начале апреля, а также посетить Всемирный форум татарской молодёжи, который пройдёт в Татарстане с 1 по 5 августа. Далее с лекцией на тему: «Золотая Орда, ее наследие и отношения с Москвой: от Средних веков до наших дней» выступил Булат Рахимзянов. В заключение состоялся показ фильма о татарах, живущих в разных уголках нашей планеты. Конечно, не обошлось и без традиционного татарского чаепития. Все участники встречи получили ценные советы, наставления и мотивацию для дальнейшей работы над новыми проектами.

Розалия Бакиева

ХМАО