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Председатель Национального Совета ознакомился с ходом ремонтных работ в Татарском культурном центре

Председатель Национального Совета ознакомился с ходом ремонтных работ в Татарском культурном центре

в Новости, Слайдер, События недели, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 24.02.2021 0 11

Сегодня заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г.Шайхразиев прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом.

Председатель Национального Совета ознакомился с ходом ремонтных работ в помещении, выделенном для Татарской национально-культурной автономии. Планируется, что здесь будет создан Татарский культурный центр.

Деятельность в  центре будет организована по разнообразным направлениям: образовательное, вокально-хоровое, хореографическое, музейно-этнографическое, библиотечное и др. Татарский культурный центр станет центром притяжения татар региона.

Напомним, в 2020 году Правительством Санкт-Петербурга было выделено помещение в центре города. Василь Шайхразиев вместе с Постоянным представителем Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренатом Валиуллиным и председателем Татарской национально-культурной автономии Раисом Яркаевым осмотрели помещение, обсудили вопросы предстоящего ремонта и примерный перечень работ.

 

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