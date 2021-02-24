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В Бавлах состоялся вечер памяти композитора-земляка Ганса Сайфуллина

В Бавлах состоялся вечер памяти композитора-земляка Ганса Сайфуллина

в Новости, Слайдер, Личности, Главные новости, 24.02.2021 0 5

Вечер памяти известного композитора, народного артиста Татарстана, легендарной личности татарской эстрады Ганса Сайфуллина состоялся в бавлинском доме культуры имени Мусы Джалиля. 26 февраля Гансу Сайфуллину исполнилось бы 80 лет.

Уроженец Бавлинского района Ганс Сайфуллин за годы своей творческой деятельности создал более 400 произведений. В основном – песни и инструментальные пьесы.

В ходе вечера прозвучали песни Ганса Хамитовича в исполнении местных артистов, духового ансамбля.

В торжественном мероприятии принял участие и сын Ганса Сайфуллина, заслуженный артист Татарстана, инструменталист, педагог Альберт Сайфуллин. Поблагодарив за память об отце, он подарил Бавлинскому отделу культуры белый баян и портрет Ганса Сайфуллина.

Финальную песню «Эх, Баулы таулары» зрители прослушали стоя.

Фарида Зиярова

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