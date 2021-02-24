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В г. Каракол Иссык-Кульской области отметили Международный день родного языка и народного единства

В г. Каракол Иссык-Кульской области отметили Международный день родного языка и народного единства

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 24.02.2021 0 11

Вместе с взрослыми, в мероприятиях приняли активное участие дети этнических групп проживающих в городе Каракол (Киргизия). Празднование проходило  в три этапа. В первом – в школах провели тематические уроки по теме: «Родной язык – как своя звезда» .

Во втором этапе были предоставлены выставка книг о родном языке, плакаты и буклеты, видеосюжеты –« Читаем и поем на родном языке» . Третий этап состоялся научно-практический семинар конференция « Мой родной язык и культура».

С огромным энтузиазмом дети на родном языке читали стихи, пели песни, танцевали, выступали с рефератами о традициях , обрядах и культуре своего народа. Праздник удался на славу!

Халим Шакиров

  заместитель председателя ОО «Татулык»    

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