19 февраля 2021 года в Багратионовском районе состоялось памятное мероприятие, посвященное поэту-воину Фатиху Кариму. Мероприятие началось в музее поселка Владимирово, где находится постоянно действующая экспозиция, посвященная поэту. Дети из местной школы прочитали стихи Фатиха Карима. Далее участники памятного мероприятия произвели возложение цветов и чтение стихов на месте гибели у пос. Владимирово и на воинском мемориале Багратионовска у памятника на могиле Фатиха Карима. В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Багратионовского округа по социальным вопросам Рябцев Сергей Викторович, руководители и сотрудники управления культуры, музея и детской библиотеки города Багратионовска, местные жители, школьники, а также представители Общества культуры «Кардашлар».

19 февраля 1945 года, выполнив боевую задачу взять высоту 37,8 и закрепиться на ней, младший лейтенант, командир взвода сапёров Фатих Каримов геройски погиб, из-за третьего ранения в течении одного дня. Вместе с ним погибли 9 его боевых товарища.

За боевые заслуги Фатих Карим награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени (посмертно). В течении неполного месяца – два ордена! Ему было всего 36 лет…

Погибших первоначально похоронили здесь же в братской могиле у немецкого поселка Каверне (посёлок Победа Багратионовского района). На месте захоронения саперов были установлены две деревянные памятные тумбы. На дюралевой табличке выгравировали: «лейтенант Фатих Карим татарский поэт погиб героем в бою с немецкими захватчиками 19.2.1945 г.». На другой табличке было выгравировано следующее: «сержанты: Пригодин К.И. Кушнаренко П.П. красноармецы: Жердев С.М. Клеменчук И.С. Галецкий И.С. Коношев С.Я. Гриншпун Я.С. Алегужа М.И. Корпенов Р.Е. геройски погибли в бою 19.02.1945г». Эти таблички сейчас находятся на хранении в Калининградском областном историко-художественном музее.

Место захоронения искали очень долго. Только в 1955 году недалеко от поселка Владимирово (где ранее был, стертый с лица земли, немецкий поселок Каверне), у края дороги двумя местными жителями при поиске заброшенных и потерянных могил случайно это место было найдено. На этом месте в мае 2017 года был установлен большой камень с памятной доской.

В 1955 году со всеми почестями вместе с другими героями было произведено перезахоронение в поселок Победа Владимирского сельсовета Багратионовского района Калининградской области. Первый памятник Фатиху Кариму и его однополчанам был установлен в 1957 г. совместными усилиями писателей Татарстана, Калининградской области и местных жителей. В 60-е годы было произведено последнее перезахоронение на мемориальном комплексе города Багратионовск.

Новый памятник-обелиск на могиле Фатиха Карима был открыт в день праздновании дня города дня Багратионовска 07.09.2007 года. Он был установлен на добровольные пожертвования татар Калининградской области и жителей Багратионовска. Одна из улиц Багратионовска носит имя поэта.

Татарский поэт Фатих Карим родился 9 января 1909 года в селе Аитово Бижбулякского района Башкирии и здесь же получил начальное образование. Писательский талант проявился у него рано, но возможность развивать его появилась лишь после переезда юноши в Казань. Первый сборник стихов Фатиха Карима вышел в 1931 году и назывался «Начальная песня». До войны вышли также его сборники «Седьмая печь» и «Шумная заря», которые принесли поэту широкую известность среди читателей. Фатих Карим продолжал писать стихи и на фронте. Всего за время войны он написал три сборника: «Любовь и ненависть», «Мелодия и сила» и «Записки разведчика». В них вошли пять поэм, две повести, пьеса и более 120 стихотворений.

Дочь поэта Лейла Фатиховна, ранее, когда была жива, каждый год приезжала в Калининград, посещала памятные места в Багратионовском районе. Посвятила всю свою жизнь популяризации подвига и творчества великого поэта, патриотическому воспитанию молодежи.

Формально Фатих Карим не имеет никаких званий и не является лауреатом государственных премий, однако по праву занимает своё, только ему принадлежащее место в плеяде истинно народных поэтов, героических сынов татарского народа. Его фронтовые друзья хорошо понимали, что Фатих Карим – личность историческая, писатель с всероссийского масштаба. В день смерти поэта однополчане сложили его шинель, сапоги и тетрадь со стихами в ящик и отправили в Казань. Ещё тогда 19 февраля 1945 года, им было ясно, что такой человек останется в памяти народа, а его личные вещи будут бережно храниться в музеях.

Очень метко сказала в мае 2017 года казанская журналистка Анна Тарлецкая: «Взяв с боем свой последний рубеж, поэт Фатих Карим так навсегда и остался — на высоте!..»

Калининградская региональная общественная организация – Общество культуры тюркоязычного населения «Кардашлар»

Рамиль Каюмов