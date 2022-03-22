Уроженка Агрыза стала победительницей Международного конкурса татарской культуры “Мирас”

19 марта 2022 года в Самаре прошёл Международный фестиваль-конкурс татарской культуры “Мирас”.

Уроженка города Агрыза, студентка Казанского педагогического колледжа Рашитова Гульназ принимала участие в двух номинациях.

В номинации “Художественное слово” Гульназ стала Лауреатом I степени и была награждена кубком. В номинации “Вокал” наша землячка удостоилась звания Лауреата III степени и была награждена медалью.

Членами жюри являлись:

Народная артистка РФ и РТ – Ганеева Венера;

Поэт, заслуженный деятель искусств РТ – Айметов Рамис;

Заслуженный артист РФ – Хаметов Айрат;

Народный артист РТ – Ильясов Расим;

Заслуженный артист РФ, народный артист РТ и РБ – Газиев Идрис;

Заслуженный артист РТ и РБ – Асаев Рустем.

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