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Уроженка Агрыза стала победительницей Международного конкурса татарской культуры “Мирас”

Уроженка Агрыза стала победительницей Международного конкурса татарской культуры “Мирас”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, 22.03.2022 0 5

19 марта 2022 года в Самаре прошёл Международный фестиваль-конкурс татарской культуры “Мирас”.

Уроженка города Агрыза, студентка Казанского педагогического колледжа Рашитова Гульназ принимала участие в двух номинациях.

В номинации “Художественное слово” Гульназ стала Лауреатом I степени и была награждена кубком. В номинации “Вокал” наша землячка удостоилась звания Лауреата III степени и была награждена медалью.

Членами жюри являлись:
Народная артистка РФ и РТ – Ганеева Венера;
Поэт, заслуженный деятель искусств РТ – Айметов Рамис;
Заслуженный артист РФ – Хаметов Айрат;
Народный артист РТ – Ильясов Расим;
Заслуженный артист РФ, народный артист РТ и РБ – Газиев Идрис;
Заслуженный артист РТ и РБ – Асаев Рустем.

agryz-rt.ru

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