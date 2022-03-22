В Татарстане стартовали зональные этапы всероссийского конкурса юных поэтов и писателей «Илһам»

В Татарстане дан старт зональному этапу всероссийского конкурса юных поэтов и писателей «Илһам» («Вдохновение»). Зональные этапы конкурса проходят с 17 по 23 марта.

Представители Министерства образования и науки РТ и Союза писателей РТ уже посетили Набережные Челны, Чистополь и Казань. На 22 марта запланирован визит в Арск, а 23 марта – в Альметьевск.

Всего в зональном этапе участвуют 300 школьников, прошедших отбор в дистанционном этапе. В этом году количество участников достигло 747 человек.

В выездных работах принимают участие известные деятели искусств, писатели Татарстана. Среди них – Лябиб Лерон, Радиф Сагъди, Гульзада Байрамова, Данил Салихов, Факиль Сафин, Минзифа Ахметшина.

Итоги конкурса будут подведены в рамках Форума родного языка в апреле 2022 года.

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