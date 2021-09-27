В акции “Татарча диктант” приняли участие 1 023 738 человек

По информации официального сайта акции, в этом году по всему миру было организовано около 5 тыс. площадок для проведения диктанта, из них более 2 тыс. площадок – в Республике Татарстан.

С каждым годом география акции расширяется. В этом году, среди 34 стран – участниц есть те, которые принимают участие в акции впервые: Саудовская Аравия, Нидерланды, Таджикистан, Румыния и Ливан. Диктант прошел при участии 71 региона Российской Федерации.

Специалистами Института филологии и межкультурных коммуникаций Казанского (Приволжского) университета были выбраны тексты для диктанта. Это отрывки из произведений известных татарских авторов Гумера Баширова(1901-1999) и Ибрагима Салахова(1911-1998).

Цель диктанта – повышение интереса к татарскому языку, развитие навыков

правильной речи и правописания на литературном языке, самопроверка

орфографических и грамматических ошибок, популяризация филологов и

преподавателей родного языка, воспитание уважения к татарскому языку, его

историческим и культурным ценностям.

В этом году в целях привлечения более широкой аудитории акция продолжалась 3 дня: с 10 по 12 сентября каждый желающий мог самостоятельно написать диктант. Трансляция велась на телеканалах ТНВ-Татарстан и ТНВ-Планета. В прямом эфире диктант написали заместитель Премьер-Министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, генеральный директор ОАО «Телерадиокомпания» Новый век» Ильшат Аминов, известная певица Ильсия Бадретдинова и заслуженный мастер спорта по татарской национальной борьбе “көрәш” Раиль Нургалиев.

Суть акции — добровольный бесплатный диктант для всех желающих,

который проходит одновременно в разных городах РФ и мира.

Участвовать в Акции может любой желающий, независимо от возраста,

пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения и

интересов.

Концепция диктанта в 2021 году была посвящена истории татарской письменности. Татарский алфавит менялся 3 раза – рунический, арабский, латинский. По предложению каллиграфа и художника Айзата Мингазова на главной площадке диктанта в г. Казани была организована выставка татарской письменности “Имла”.

“В преддверии таких важных событий, как Всероссийская перепись населения, особенно необходимы мероприятия, которые могли бы объединить наш народ в мировом масштабе. “Татарча диктант” не только вызывает чувство единства у наших соотечественников, но и играет большую роль в повышении уровня нашей Республики”, – сообщила главный организатор акции, председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслимова.

После проведения Акции организатор площадки заходит в свой личный

кабинет на сайте http://diktant.tatar/ и публикует оценки.

Результаты диктанта размешаются на сайте не позднее 30 дней с проведения

Акции. Их можно узнать по кодовому слову, указанному на бланке, номеру

телефона, фамилии и имени участника.

Организаторы акции: Исполнительный комитет Всемирного конгресса

татар, Всемирный форум татарской молодежи, Казанский (Приволжский)

Федеральный Университет, Институт филологии и межкультурной

коммуникации, Телерадиокомпания «Новый Век».