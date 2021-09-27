В Казанском Татарском театре юного зрителя им. Г. Кариева состоится открытие театрального сезона

28 сентября в Казанском Татарском театре юного зрителя им. Г. Кариева состоится открытие 34-го театрального сезона. В этот день гостям театра будут показаны две постановки — «Мой счастливый день» и «Белые цветы. Отражение». Предлагаем познакомиться с программой торжественного открытия сезона:

10:00 — пресс-утро в Кариевском театре с чаепитием, обсуждением планов на новый сезон и предстоящих проектов театра .

11:00 и 13:00 — показ на сцене малого зала камерного спектакля «Мой счастливый день» («Бәхетле көнем»). Это первая премьера сезона, подготовленная режиссером Екатериной Гороховской (Санкт-Петербург).

18:30 — показ спектакля «Белые цветы. Отражение» («Ак чәчәкләр кебек…»), автором которой стала заслуженный врач России Равия Гаязовна Мухина — руководитель городского ревматологического центра им. проф. И.Г. Салихова клинической больницы № 7 г. Казани. Режиссер спектакля — заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Татарстана Ренат Аюпов.

В фойе театра пройдет выставка, посвященная А. Абсалямову, сопровождаемая звучанием тематической аудиогазеты.

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