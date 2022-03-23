В Альметьевске стартовал фестиваль «Балкыш»

18 марта в Альметьевске в ДК «Нефтьче» стартовал II зональный этап VII Республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов «Балкыш» («Сияние»).

Фестиваль «Балкыш» – это уникальный проект для людей старшего возраста, настоящий праздник для наших ветеранов, который они с нетерпением ждут каждый год.

Фестиваль нынешнего года посвящен знаменательной дате – 35-летию образования Организации ветеранов (пенсионеров) Татарстана. Кроме того, в 2022 году 10 лет исполняется и самому фестивальному движению – первый «Балкыш» прошел в 2012 году.

За это время фестиваль занял достойное место в культурной жизни республики и завоевал у татарстанцев любовь и признание. Целая россыпь талантов, настоящие жемчужины народного творчества, красочные костюмы, общение – именно так готовятся в каждом районе к фестивалю.

«Для нашего района конкурс «Балкыш» – значимое культурное событие. Для коллективов, которые участвует в этом конкурсе, участие в творческой жизни является жизненной необходимостью. Для нас, как для муниципалитета, развитие этих способностей среди разных категорий граждан является одной из приоритетных. Слова благодарности всем коллективам, которые приехали к нам. Всем удачи», – пожелал руководитель исполнительного комитета Айдар Каюмов в своем приветственном слове.

Председатель Республиканского Совета ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан Хабир Иштиряков отметил значимость мероприятия: «Фестиваль «Балкыш» является одним из самых достойных, мощных проектов ветеранской деятельности. В 2012 году в первом фестивале принимали участие 3500 человек, а в 2020 году – в год пандемии – 25 000 человек. В этом году, надеемся, меньше не будет. Судя по откликам, очень много желающих, много коллективов появилось».

«Сегодня выступают 9 районов. Мы рады приветствовать всех участников. Хотелось бы, чтобы сегодняшний день вы провели активно и просмотрели каждый коллектив», – сказал председатель Совета ветеранов Альметьевского муниципального района Владимир Яшанин.

На сцене выступят коллективы из Альметьевского, Бавлинского, Ютазинского, Азнакаевского, Бугульминского, Черемшанскго, Сармановского, Лениногорского и Заинского районов. Каждый район подготовил свою программу, в которую вошли выступление хора или вокального ансамбля, фольклорного ансамбля, сольное пение, групповой или сольный танец. Особое внимание будет уделено исполнительскому мастерству, качеству сценических костюмов, а также выступлению ведущих программ.

Известные деятели культуры и народные артисты РТ, вошедшие в состав жюри, будут оценивать выступления участников.

Заключительный этап фестиваля пройдет в Казани.

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