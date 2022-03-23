В Балтасинском районе прошел праздник «Науруз»

20 марта в Шубанском сельском поселении Балтасинского района в д. Верхний Шубан был организован праздник «Науруз».

Празднование Науруза имеет глубокие корни. Этот праздник, праздник, приходящийся на день весеннего равноденствия, символизирует пробуждение земли, природы, приход весны и наступление нового года. Приготовления к Наурузу начались ещё 13 марта. Учащиеся школы вместе с работниками культуры ходили по домам и собирали различную крупу для каши, яйца, сладости для праздничного стола, приглашали всех встречать Науруз.

На праздник пришли многие жители деревни. Организована ярмарка, где можно было купить выпечку, шашлык. Учащиеся школы и воспитанники детского сада выступили с концертом, на большом котле варили кашу из различных злаков. Праздник сопровождался веселыми играми.

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