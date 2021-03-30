В Азнакаево отпраздновали 100-летний юбилей ветерана ВОВ Аюпова Гайнуллы Гаффазовича

22 марта во дворе дома по улице Нефтяников было организовано праздничное мероприятие в связи с юбилеем 100- летием ветерана Великой Отечественной войны Аюпова Гайнуллы Гаффазовича. Мероприятие началось с торжественного марша «Прощание славянки» с участием юнармейского отряда Азнакаевского муниципального района. Поздравить юбиляра пришли Глава муниципального района Шайдуллин Марсель Зуфарович, Военный комиссар по городу Азнакаево и Азнакаевского района Камалеев Радиф Анасович, руководители, Совет ветеранов, Председатели территориального общественного самоуправления, учащиеся школ, детских садов, жители города и родственники.

Марсель Зуфарович, поздравив юбиляра сказал, что Гайнулла абый один из самых уважаемых ветеранов ВОВ, дошедший до Берлина и завоевавший победу, он является большим примером для молодого поколения и 100 юбилей ветерана –это большой праздник в дни 90 – летия Азнакаевского района.

Аюпов Гайнулла Гаффазович родился 21 марта 1921 года в деревне Урмиязы Башкирской АССР. Как и многие его сверстники работать он начал с малых лет в колхозе. Его отец погиб еще в годы войны с финами. В октябре 1940 года его призвали в ряды Крассной Армии на Дальний Восток в Амурскую область, где он прошел курсы водителей. В начале декабря 1941 года из Дальнего Востока перебросили в Подмосковье и сформировав новую дивизию, направили на битву за Сталинград. На своей « полуторке» он доставлял боеприпасы и все необходимое на передовую, а оттуда раненых в госпиталь. Сталинградская битва была очень тяжелой, много людей тогда полегло. Война есть война и сейчас он удивляется, как же он жив остался. После Сталинграда дивизию перебросили на Кишиневское направление. В то время он был шофером командующего 5 –ударной Армии. Изгнав фашистов с территории нашей страны, после освобождения Варшавы пошли на Берлин. Победу встретил у рейхстага.

Его тяжелый военный путь отличен орденами Красной звезды в ВОВ и медалями . Вернувшись с войны, работал до пенсии шофером ,из них 21 год в Азнакаевском ПАТП. За время своей работы , помог овладеть секретами водительского дела большому количеству молодых парней.

Аюпов Гайнулла Гаффарович –это поколение победителей, отстоявшее родную страну в годы ВОВ, восстановившее страну из послевоенных руин, проявившее ратный и трудовой героизм.

И в сегодняшний день, наш ветеран встречается с юным поколением учащимися школ ,где делится со своим жизненным опытом ,дает наставления детям ,учит их быть ответственными ,читать много книг ,знать и любить свой родной язык , изучать иностранные языки , любить свою отчизну.

Аюпов Гайнулла Гаффарович для нас является живой легендой ,его жизненный путь -это история нашей страны, нашего района.

Мунира Абдулвалеева