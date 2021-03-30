63-летний татарстанский имам, рекордсмен книги Гиннесса совершил забег на 110 км

27 марта имам села Салкын Алан Альметьевского района Ильдус хазрат Маликов пробежал дистанцию в 110 километров. Забег посвящен 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией и 100-летию родного села. Старт прошел в селе Соколка Мамадышского района и завершился в селе Салкын Алан в Альметьевском районе.

Вместе с Ильдусом хазратом Маликовым в забеге приняли участие глава Совета аксакалов Карабашского отделения Татарстана Фазыл Валиахметов и руководитель Совета аксакалов Нижнекамского отделения Татарстана Василь Камалов, которые пробежали 100 км.

Примечательно, что Ильдус хазрат во время забега останавливался в местах, где бывали видные татарские деятели. Кроме того, часть дистанции он пробежал с плакатом «Оныгың белән нинди телдә сөйләшәсең?”, который выпустила в свет Комиссия при президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка.

Также Ильдус хазрат остановился на кладбище села Иманлебаш Заинского района и посетил могилу Таджутдина Ялчыгола. Там он совершил ду’а за упокой души известного татарского учёного.

Справка:

Ильдус хазрат Маликов родился 26 марта. Занимается бегом с 1980 года. В 2009 году он выиграл триатлон «Железный человек» в Китае. В 2019 году Ильдус хазрат установил рекорд Гиннесса, проплыв 10 км в воде за 24 часа. Температура воды составила +1 градус.

dumrt.ru