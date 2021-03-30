В минувшие выходные в Кукморском мухтасибате были проведены конкурс чтецов Корана и конкурс по навыкам чтения намаза. Если конкурс по чтению намаза был организован для детей, то в ставшем уже традиционным конкурсе чтецов Корана приняли участие и дети, и взрослые.

Детей, соревновавшихся в чтении намаза поделили на 3 возрастные категории: 1) дети дошкольного возраста и ученики 1-2 классов; 2) учащиеся 3-4 классов; 3) учащиеся 5-6 классов. Все они должны были продемонстрировать умение читать намаз и ответить на вопросы, соответствующие своей возрастной категории. Все дети, участвовавшие в этом конурсе получили гостинцы, подготовленные мухтасибатом, а участникам, занявшим призовые места были вручены Дипломы и подарки. Отрадно то, что в состязании приняло участие довольно много детей, проживающих в сельских приходах района. Это является показателем того, что на местах в этом направлении ведется работа. Как отметил имам-мухтасиб Кукморского района Радиф хазрат Тимергалиев, дети довольно уверенно знают движения намаза, но что касается чтения сур и зикров, здесь еще есть над чем работать.

Второй конкурс прошел в здании Кукморского медресе. В нем, как уже отмечалось, приняли участие и дети, и взрослые. Кроме разделения по гендерному и возрастному принципу, участники были также поделены и по уровню знаний: знающие наизусть 5 коротких сур; знающие последние 10 и 20 сур Корана, а также знающие наизусть суры «Йасин» и «Мульк» («Табарак»).

Всем детям, участвовавшим в конкурсе, были вручены пакеты с гостинцами, а взрослым – книги и чай. В конкурсе чтецов Корана в этом году приняли участие 173 человека: детей 122 (58 мальчиков и 64 девочки), взрослых 51 (20 мужчин, 31 женщина). Организаторы обратили внимание на то, что в последние годы в этом конкурсе довольно активное участие принимают дети младшего школьного возраста, но начиная с 12-13 лет количество участников уже уменьшается, а 15-16 летних почти нет совсем. С чем это связано – с нагрузкой в школе или с тем, что подростки этого возраста больше внимания начинают уделять телефону и интернету – однозначного ответа пока нет. Тем не менее, религиозным наставникам необходимо обратить внимание на эту проблему и сообща искать пути ее решения.

В целом же религиозные конкурсы прошли на хорошем уровне. Пришедшие чувствовали себя как на празднике, который улучшил настроение и воодушевил на дальнейшую работу. Пожелав всем мира и добра, организаторы мероприятия выразили надежду, что в будущем Коран будет для всех нас верным наставлением и руководством, а конкурсы, посвященные священной книге будут проводиться вновь.

dumrt.ru