В Бурятии состоялось открытие выставки “Руническая письменность древних народов Азии”

Открытие выставки “Руническая письменность древних народов Азии” впервые состоялось в филиале Кяхтинского краеведческого музея имени академика В.А. Обручева города Улан-Удэ.

В этом уникальном событии приняла участие Автономия татар Бурятии, которая презентовала семитомное издание «История татар с древнейших времен», недавно подаренное автономии Президентом Татарстана Р.Н. Миннихановым. В издании представлена максимально объективная картина истории татар, начиная с 3 тыс. до н.э.

Это совместный труд ученых Татарстана, российских и зарубежных исследователей, изданный под грифом Института истории Академии наук Татарстана. Где кроме авторских текстов в качестве приложения даны иллюстративные материалы, карты, отрывки из наиболее важных источников, в том числе надписи на стелах в честь Кюль-тегина и Тоньюкука. Они были дешифрованы в 1893 г. датским лингвистом В. Томсеном, впервые прочтены русским тюркологом В.В. Радловым. В надписях описывается прошлое тюркского народа, подтвержденное данными китайских летописей.

Это самые древние на Земле памятники с руническими письмена тюркоязычных народов воздвигнуты в 732-734 гг. в честь выдающихся деятелей древнетюркского государства — Великого Тюркского каганата. Открыты Н.М. Ядринцевым в 1889 г. на реке Орхон в Монголии.

При поддержке Министерства культуры Бурятии на выставке были представлены эстампажи (оттиски) надписей в честь Тоньюкука — военного и политического деятеля эпохи Второго Восточно-Тюркского каганата. Этот памятник является одним из выдающихся памятников древнетюркской рунической письменности. Рунические надписи стали первыми известными в истории письменными памятниками тюркских языков и первыми письменными памятниками кочевых народов. Эстампажи с каменных памятников 8 века были сделаны в 1898 г. на рисовой бумаге и находились в хранилищах Кяхтинского краеведческого музея.

Выставочный проект организован при поддержке Министерства культуры Республики Бурятия. Выставку открыли министр культуры РБ Соелма Дагаева, директор кяхтинского музея Баир Цыремпилов, ведущий научный сотрудник Центра восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН Светлана Бураева и председатель Автономии татар Бурятии, к.п.н., заслуженный работник культуры РТ Сажида Баталова.

Сажида Баталова тепло поприветствовала всех собравшихся и озвучила на татарском и русском языках фрагмент из повествования самого Тоньюкука на выставочной стелле и эстампажах:

Тонкое сложить (в кучу) — легкое (дело); слабое разорвать — легкое (дело), но если тонкое сделается толстым, то, что может собрать (толстое, это) будет герой. Если слабое (14) сделается крепким, то, что может разорвать (крепкое, это) будет герой.

Нечкэне бергэ туплау жинел, нечкэне аерым эзгэлэу — шулай ук жинел, эгэр нечкэне бергэ туплап, калын ясый алса, ул батырга эйлэнэ. Нечкэ (14) Калын, юан булса, аны  эзгэлэу  бик авыр (берлэшсэлэр, жинэргэ авыр булачак).

Эти простые слова, полные глубокого смысла, прозвучавшие в сводах музея без труда поняли все присутствующие на выставке представители тюркских диаспор Дома дружбы народов Бурятии — узбеки, киргизы, азербайджанцы и казахи. Татары Бурятии угостили гостей традиционным татарским лакомством – чак-чаком и подарили музею новую книгу «Татары на Байкале», изданную в 2021 году при поддержке Республики Бурятия и Республики Татарстан.

Собравшиеся горячо поблагодарили организаторов выставочного проекта, представивших величайшее достояние тюрков Евразии в виде эстампажей древней рунической письменности, которая стала первоосновой всех современных языков огромного Тюркского мира.