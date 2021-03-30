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В Азнакаево прошел смотр художественной самодеятельности среди предприятий и организаций

В Азнакаево прошел смотр художественной самодеятельности среди предприятий и организаций

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 30.03.2021 0

В Азнакаевском районно-городском Дворце культуры прошел смотр художественной самодеятельности среди предприятий и организаций.

На сцене выступили 14 коллективов. Среди них были и те, кто участвует впервые.

Председатели территориальных общественных самоуправлений, несмотря на отсутствие опыта выступлений на смотрах, подготовили прекрасные концертные номера, продемонстрировав свое мастерство и способности не только в общественной работе, но и искусстве.

Заключительный концерт и награждение победителей состоится 7 апреля в 18.00 часов.

Резеда Шарипова

aznakaevo-rt.ru

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