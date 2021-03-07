В Азнакаево провели конкурс «Татар кызы, татар егете-2021»

В рамках Года родных языков и народного единства, 4 марта творческая группа МБУ «Культурный центр» Азнакаевского муниципального района совместно с МБОУ «Гимназия города Азнакаево» провели конкурс «Татар кызы, татар егете-2021», который для всех стал уже традиционным. Целью конкурса является сохранение и развитие национальной культуры, традиций и языка татарского народа, передача духовного наследия подрастающему поколению. Ребята презентовали свои визитные карточки, представили творческие номера и продемонстрировали национальные костюмы. Жюри оценивали знание татарского языка и культуры, артистизм и творчество. Участникам особенно понравился третий этап конкурса «Национальная одежда народов мира», в котором они украшали национальными орнаментами шаблоны одежды из бумаги.

Ребята отлично проявили себя в данном конкурсе, желаем им в дальнейшем творческих успехов и побед!

aznakaevo-rt.ru