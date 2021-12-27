В библиотеке г. Болгар открылась выставка татарской каллиграфии

Межпоселенческая центральная библиотека г. Болгар совместно с Набережночелнинским государственным татарским драматическим театром имени Аяза Гилязова в рамках целевого гранта Года родных языков и народного единства организовала выставку-инсталляцию «История татарской письменности в призме искусства каллиграфии».

Татарское искусство каллиграфии уходит корнями в глубь истории и развивается по нынешний день. На выставке представлен своеобразный стиль из смешения арабской, латинской графики, рунической письменности, а также частей кириллицы, китайской каллиграфии, современной арабской типографики.

Художник выставки – молодой каллиграф, студент Университета изящных искусств имени Мимара Синана, участник и лауреат множества российских и международных выставок и конкурсов Айзат Мингазов.

В честь открытия выставки 24 декабря 2021 года в Межпоселенческой центральной библиотеке г. Болгар были проведены экскурсии (оффлайн и онлайн) и лекционно-практический цикл мероприятий для широкой публики и учащейся молодежи. Жители посетили открытые лекции на темы: «Знакомство с древнетюркской письменностью» и «Развитие искусства татарской каллиграфии», а также мастер-классы по старотатарской графике «Иске имлә».

Выставка-инсталляция «История татарской письменности в призме искусства каллиграфии» будет представлена в Межпоселенческой центральной библиотеке г. Болгар с 24 декабря 2021 года по 24 января 2022 года. Посетить выставку можно по графику работы библиотеки (подробнее по телефону – 8 843 47 30 441).

Особенность проекта – его мультипликативность. С февраля 2022 года выставка будет представлена в выставочной зоне Набережночелнинского государственного татарского драматического театра имени Аяза Гилязова. Надо отметить, что театр стал площадкой для создания картин, где есть специально оборудованная мастерская и необходимое оснащение.

Справка. Грант «Поддержка муниципальных учреждений культуры в реализации проектов и мероприятий, направленных на содействие сохранению языкового многообразия Республики Татарстан, в рамках Года родных языков и народного единства» на 2021 год выдается муниципальным учреждениям. Организатор гранта – Министерство культуры Республики Татарстан.