В Казани состоялась новогодняя ёлка для детей Татарстана

Более восьми тысяч детей со всего Татарстана собрала традиционная Республиканская новогодняя ёлка. Мероприятие состоялось два раза в Баскет-холле с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. Представление можно было посмотреть и в онлайн-формате. А также, все желающие могли принять участие в акции, заранее загрузив новогоднюю семейную фотографию, а сегодня их во время представления показывали на главном экране.

Поприветствовал участников Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«В уходящем году все вы достойно представляли Республику Татарстан в олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных состязаниях, Всероссийском конкурсе „Большая перемена“, Национальном чемпионате „Молодые профессионалы“, Всероссийской акции #МыВместе. Мы гордимся вашими победами!», – сказал Президент Татарстана.

Он заметил, что всех ребят объединяет труд и упорство, стремление к победе и неравнодушие. «С особой гордостью хочу поблагодарить юных героев, находящихся сегодня в этом зале. Нет ничего важнее спасения и сохранения жизни! Искренне благодарю тех, кто помогает нуждающимся, активно принимает участие в благотворительных акциях. Многое вы делаете для наших ветеранов», – подчеркнул Президент РТ.

Участниками стали ребята, проявившие себя в учебе, спортивных соревнованиях, творческой и общественной жизни, а также незащищенные категории детей.

«Каждый год ребята приезжают в предвкушении чуда и наша задача — оправдать их ожидания. Сюжет представления связан с информационными технологиями, и дети фактически сами могли непосредственно участвовать в мюзикле — переходя по qr-коду, зажечь огни новогодней ёлки или проголосовать за любимую спортивную команду. Еще одна особенность этого года — это возможность смотреть представление в онлайн-формате, что позволило еще большему количеству детей окунуться в эту новогоднюю атмосферу. Много новшеств, но неизменными остаются семейные ценности, которые лежат в основе каждого новогоднего представления», — резюмировал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Новый год. Перезагрузка» – тема мюзикла этого года. В преддверии года цифровизации детей республики познакомили с высокими технологиями через жизнь семьи – папы Камиля, мамы Карины, сына Ильдара и дочери Дины, с головой погрузившихся в виртуальный мир с помощью искусственного интеллекта Алины. Папа Камиль выбрал участвовать в соревнованиях сразу по всем видам спорта, мама Карина – мир суперспособностей, многозадачности и распределения энергии, тайны любимой игры узнал мальчик Ильдар, а девочка Дина в виртуальном мире за считанные секунды стала популярной певицей, как и мечтала. Единственное – круг замкнулся, сценарии счастья, построенные в идеальных мирах повторялись по кругу, а выход отсутствовал. На помощь пришел домашний питомец Байрам, которому чужд виртуальный мир и он не принял жизнь без домашнего уюта и любимых людей.

«Представление завершилось показом фотографий семей Татарстана — этим действом мы подчеркнули то, что никакой виртуальный мир не позволит любить так, как реальный. Это можно было увидеть и в момент музыкального ряда самого маленького героя – собаки, ребята в этот момент зажгли свои фонарики, хотя никакой команды не было, и таким образом поддержали его. Это максимально точно отразило главный посыл — реальный мир никогда не заменит виртуальный, семейные ценности всегда будут в приоритете», — отметила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Напомним, традиция праздновать Новый год, собрав на одной площадке детей из разных районов Татарстана, была заложена в 2000 году. В завершение праздничной программы каждый зритель получил сладкий новогодний подарок в виде главного символа года – тигра. Часть подарков, совместно с социальными службами, позже будут доставлены детям, которые по состоянию здоровья не смогли принять участие в очном формате, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

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