В Доме Дружбы народов Татарстана открылась фотовыставка «Этнографическая мозаика татарского народа»

В Доме Дружбы народов Татарстана состоялось открытие выставки лучших работ фотоконкурса «Этнографическая мозаика татарского народа», а также награждение победителей фотоконкурса.

В 2021 году в конкурсе приняли участие как профессиональные фотографы, так и любители из восьми регионов России, которые представили более 400 работ. Всего — 44 конкурсанта. Участники соревновались в трех номинациях: «Болгары. 1100-летие принятия ислама в Поволжье», «Традиции и обряды» и «Народно-прикладное искусство».

Победителей поздравил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

«Цель конкурса: через замечательный вид искусства — фотографию — изучить, показать, довести до наших детей наше наследие, наш быт, наши традиции», — отметил заместитель министра.

Также Дамир Натфуллин напомнил, что 2022 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом нематериального культурного наследия и фотконкурс «Этнографическая мозаика татарского народа» отлично впишется в мероприятия предстоящего года. Он выразил уверенность, что география и количество участников фотоконкурса, который проводится с 2014 года, будет расширяться. После приветствия он наградил победителей в номинации «Болгары. 1100-летие принятия ислама в Поволжье».

Фотоконкурс проводится в рамках реализации государственной программы «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014-2022 годы)» и направлен на содействие популяризации традиций и обычаев татарского народа, сохранение и развитие национальной идентичности татарского народа в Республике Татарстан и за ее пределами. Выставка в Доме Дружбы народов Татарстана будет доступна для посещения до 27 декабря 2021 года.

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