ДУМ РТ подвёл итоги Года родных языков и народного единства

2021 год был объявлен в Татарстане Президентом республики Рустамом Нургалиевичем Миннихановым Годом родных языков и народного единства. За этот период Духовным управлением мусульман РТ в рамках сохранения татарского языка и национально-религиозной идентичности татар реализовано 6 крупных проектов, проведено 9 научных конференций, организовано 8 различных конкурсов и интеллектуальных состязаний. Кроме того, аналогичные мероприятия прошли в медресе и мухтасибатах муфтията. Примечательно и то, что предыдущий 2020 год в ДУМ РТ объявлен Годом родного языка.

Наиболее заметными и крупными проектами ДУМ РТ в 2021 году относятся: запуск первого татарского онлайн-медресе, разработка татарского национального компьютерного шрифта «Казан басма», подготовка на его основе нового издания Куръана «Казан басмасы», организация курсов татарского языка в 100 мечетях республики и создание персонажа «Туган батыр».

Первое татарское онлайн-медресе заработало в первые дни 2021 года. За 11 месяцев сайт медресе посетило 50 0000 “шакирдов”. 400 из них успешно завершили обучение и стали обладателями сертификата об освоении программы по основам ислама. Примечательно и то, что 35% всех пользователей медресе относятся к молодой части населения до 44 лет. О высокой востребованности проекта свидетельствует и широкая география пользователей: помимо российских татар, на портале получают знания от 300 до 1000 татарских соотечественников из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Австралии, США. Пользователи в количестве менее 100 человек – из стран Европы, Азии, Северной Америки и др.

Еще одним важным достижением ДУМ РТ и всех российских мусульман в уходящем году стало создание татарского национального дизайнерского компьютерного шрифта “Казан басма”. Шрифт разработан ДУМ РТ на основе аутентичного типографского оттиска, возрождает традициии татарского коранопечатания, создает предпосылки для широкого распространения по миру и открывает новые технические возможности для книгопечатания. На основе шрифта к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии муфтиятом подготовлено новое издание Куръана “Казан басма”. Издание соответствует международным стандартам, а также учитывает замечания М.Бигиева из книги “Тасхих расм хат әл-Коръән” М.Бигиева и Ш.Марджани из книги «Фаваид аль-Мухимма».

В уходящем году успешно завершились курсы татарского языка в 100 мечетях республики. На шестимесячных курсах обучались 1500 слушателей. Методика обучения была разработана в РИИ, учебник издан в ИД “Хузур” ДУМ РТ. А в Нурлатском мухтасибате к организации курсов татарского для детей был привлечен логопед.

Для мотивации к изучению татарского языка, воспитания интереса и любви к родному языку, муфтиятом были проведены 8 различных творческих конкурсов и интеллектуальных состязаний. Это: “Таян Аллага!”, «Илаһи моң», фестиваль мунаджатов “Милли моң”, конкурс чтецов Куръана по татарскому макаму, конкурс «Мой народ – моя гордость» для журналистов, конкурсе “Изге әманәт” среди мечетей и имам-хатыйбов, конкурс “Оста вәгазьче” среди татарских ораторов. Также была проведена Республиканская олимпиада по татарскому языку, литературе и истории среди шакирдов Татарстана.

Кроме того, в мухтасибатах Татарстана прошли 9 научных конференций: Якуповские, Атрясские, Мочалеевские, Уркушские, Маскаринские чтения, чтения им. Ахмара аль-Тулумбаи, научно-практическая видеоконференция “Наследие татарских религиоведов к. XIX – н. XX века” в Набережных Челнах и др., направленные на сохранение татарского богословского наследия.

Несмотря на то, что проект еще не завершен и находится на стадии разработки, особого внимания заслуживают и результаты работы по возрождению образа татарского батыра. Решением этой задачи занимаются в сотрудничестве НТК «Туган авылым» и ДУМ РТ. Для воплощения образа создан персонаж «Туган батыр». Он станет героем новых татарских сказок, комиксов, компьютерных игр, мультфильмов. Проект в этом году стал обладателем гранта Президентского фонда культурных инициатив.

Завершил 2021 год ДУМ РТ реализацией очередного медиапректа – под занавес Года родных языков и народного единства и в преддверии 1100-летия ислама в Волжской Булгарии студия звукозаписи телеканала “Хузур ТВ” подготовила к эфиру самый популярный в мире мусульманский мультфильм «Билал» с татарской озвучкой. «Билал» – историко-приключенческий полнометражный анимационный фильм, рассказывающий о биографии знаменитого сподвижника Пророкаﷺ -Билала ибн Рабаха (радыйаллаху анху). Мультфильм уже дублирован на 11 языков мира, теперь он «заговорит» и на татарском для зрителей телеканала «Хузур ТВ».d

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