tatruen
Главная / Новости / В Кукморе состоится Межрегиональный фестиваль–ярмарка народного творчества «Кукморские валенки–2022» (ITEKFEST)
В Кукморе состоится Межрегиональный фестиваль–ярмарка народного творчества «Кукморские валенки–2022» (ITEKFEST)

В Кукморе состоится Межрегиональный фестиваль–ярмарка народного творчества «Кукморские валенки–2022» (ITEKFEST)

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 26.12.2021 0

5 января 2022 года в городе Кукмор Республики Татарстан состоится Межрегиональный фестиваль–ярмарка народного творчества «Кукморские валенки–2022» (ITEKFEST), который стартует в 10.00 часов по адресу: г. Кукмор, «Комсомольская площадь».

Это мероприятие является одним из самых ярких в событийном туризме, уникальным и невероятно масштабным праздником для всех возрастов.

Проведение фестиваля имеет важнейшее значение для возрождения и сохранения народных промыслов, ремёсел, декоративно–прикладного искусства не только в Республике Татарстан, но и в Российской Федерации.

culture.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.