В Кукморе состоится Межрегиональный фестиваль–ярмарка народного творчества «Кукморские валенки–2022» (ITEKFEST)

5 января 2022 года в городе Кукмор Республики Татарстан состоится Межрегиональный фестиваль–ярмарка народного творчества «Кукморские валенки–2022» (ITEKFEST), который стартует в 10.00 часов по адресу: г. Кукмор, «Комсомольская площадь».

Это мероприятие является одним из самых ярких в событийном туризме, уникальным и невероятно масштабным праздником для всех возрастов.

Проведение фестиваля имеет важнейшее значение для возрождения и сохранения народных промыслов, ремёсел, декоративно–прикладного искусства не только в Республике Татарстан, но и в Российской Федерации.

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