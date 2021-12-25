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В Пензе провели межрегиональный фестиваль «Мост Дружбы»

В Пензе провели межрегиональный фестиваль «Мост Дружбы»

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 25.12.2021 0 1

В фойе Дома офицеров разместилась выставка, отражающая быт и традиции народов, населяющих Пензенскую область. В регионе действует 17 национально-культурных автономий и 15 общественных объединений.

В 2021 году татарская национально-культурная автономия Пензенской области при грантовой поддержке Президента РФ и поддержке губернатора региона реализовала проект «Образовательно-культурный марафон «Наше единство – в многообразии». «Мост дружбы» стал заключительным мероприятием этого марафона.

«Это самый молодой фестиваль нашего региона, и у него очень большое будущее, потому что он объединяет все народы, все национальности Пензенской области. С каждым годом количество участников увеличивается, – подчеркнул приветствовавший участников «Моста дружбы» первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов. – Главная его задача – познакомить участников национально-культурных автономий и общественных объединений, помочь им выстроить совместную работу».

В пресс-службе правительства Пензенской области рассказали, что самые активные общественные деятели отмечены благодарственными письмами губернатора Пензенской области за вклад в гармонизацию межнациональных отношений, сохранение и приумножение культурного наследия региона.

penzasmi.ru

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