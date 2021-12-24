Представители Автономии татар Москвы поздравили с юбилеем Расима Сулеймановича Акчурина

Глава Автономии татар Москвы, заместитель Председателя Совета муфтиев России Фарит Фарисов и директор Татарского культурного центра Анвер Хусаинов поздравили с юбилеем генерал-полковника Расима Сулеймановича Акчурина.

Почетный председатель Татарской национально-культурной автономии Москвы, 1-й заместитель председателя Московского городского Совета ветеранов, бывший директор Центра военно-патриотического и гражданского воспитания Департамента образования города Москвы — вся жизнь Расима Сулеймановича посвящена служению Родине.

Он один из тех, кто стоит у истоков возрождения культурной и общественной жизни татарской общины столицы. Долгие годы он возглавлял Региональную Татарскую национально-культурную автономию Москвы и до сих пор продолжает заниматься общественной работой.

Именно под руководством Расима Сулеймановича татарам Москвы было возвращено историческое здание в Малом Татарском переулке, а Сабантуй в столице приобрел официальный статус общегородского праздника.

Свой 90-ый День рождения юбиляр встречал на рабочем месте в московском городском Совете ветеранов.

Поздравить выдающегося сына татарского народа пришли государственные деятели и генералы. Сегодня в кабинете Р.С. Акчурина звучали поздравления, музыка и целый хор детских голосов.

От имени Председателя ДУМ РФ и СМР Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина Фарит Фарисов вручил Расиму Сулеймановичу поздравительный адрес и памятный сувенир с изображением Московской Соборной. В тексте, подписанном муфтием, в частности, говорится: «Вы –один из символов и золотых столпов татарской общины российской столицы, почтенный аксакал, преданный своему народу и нашему Отечеству. С Вашим именем связаны многие добрые начинания Татарской национально-культурной автономии г. Москвы и в целом татарской общественности столицы. Для молодого поколения Вы являетесь образцом верного служения государственным интересам, высокого профессионализма и патриотизма».

Автономия татар Москвы присоединяется к поздравлениям высоких гостей и друзей Расима Сулеймановича.

Едины, неделимы, непобедимы!