В Казани молодые мусульманские знатоки вновь состязались в интеллектуальной схватке «MuslimQuiz»

23 декабря, в ДУМ РТ прошла четвертая игра нового молодёжного проекта «MuslimQuiz» – серии интеллектуальных игр для мусульманской молодёжи.

В четвертой интеллектуальной схватке приняли участие 20 команд по 6 человек, а также болельщики, гости и жюри. Примечательно, что во встрече участвовали не только казанцы: специально на «MuslimQuiz» некоторые игроки приехали из Зеленодольска. Игра была проведена с учетом антиковидных мер.

Игра состояла из 6 раундов в формате двучасового «мозгового штурм»а. В ходе каждого раунда командам раздавались специальные бланки и по истечении установленного времени они передавались членам жюри для проверки. Игрокам не разрешалось пользоваться телефонами. Стоит отметить, что после каждого раунда ведущие объявляли правильные ответы на вопросы, что побуждало участников более вдумчиво и старательно отвечать на следующие вопросы.

В основном они касались истории ислама, требовали логических решений и находчивости. Участники игры – более 120 человек искали ответы на загадки, узнавали по картинкам известных личностей и т. д. Для каждого раунда были определены свои условия: чем сложнее вопросы, тем больше времени и баллов отводилось на придумывание ответов. Каждый раунд состоял из 6 вопросов.

Всего в сезоне 2021-2022 года «MuslimQuiz» проведет 6 встреч. По его итогам та команда, набравшая наибольшее количество баллов, станет известна преддверии месяца Рамазан и получит ценный приз.

dumrt.ru