В Пензе состоялся II Межрегиональный фестиваль «Мост дружбы»

23 декабря в центре культурного развития «Дом офицеров» состоялся яркий многонациональный праздник дружбы и творчества II Межрегиональный фестиваль «Мост дружбы», который стал заключительным этапом культурно-образовательного марафона «Наше единство в многообразии», поддержанного Фондом президентских грантов в 2021 году на развитие гражданского общества.

Татарская автономия проделала титаническую работу и с успехом реализовала намеченные планы и задачи проекта. Организация и успешное проведение целого комплекса образовательно-культурных мероприятий, несомненно была бы невозможной без помощи и участия каждого их вас!

Поэтому не менее важным приоритетом для оргкомитета было поощрение всех, кто принял активное участие в значимом для нашего региона марафоне.

Более 100 человек были награждены дипломами и благодарностями, за значительный вклад в организацию и проведение II Межрегионального фестиваля «Мост дружбы», также:

-Благодарственным письмом Губернатора Пензенской области

-Почётной грамотой Законодательного Собрания Пензенской области ,

-Благодарностью Законодательного Собрания Пензенской области,

-Благодарностью Федеральной национально-культурной автономии татар (ФНКАТ,

-Медалью Всемирного конгресса татар «За большие заслуги перед татарским народом»

-Благодарностью Региональной общественной организации «Татарская автономия Пензенской области» – за многолетний добросовестный труд, активную общественную работу по сохранению и развитию духовно-нравственных и культурных традиций народов, проживающих в Пензенской области были награждены: члены Президиума, члены молодежного исполкома РОО «ТНКА ПО», представители НКА ПО, представители педагогической сферы, председатели районных обществ татарской культуры ПО, участники, волонтеры марафона «Наше единство- в многообразии».

Огромное спасибо всем за поддержку и помощь в реализации нашего проекта.

Татарская автономия Пензенской области