Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» состоялась в Ульяновске

Увлекательная интеллектуальная игра «Брейн-ринг» состоялась в воскресенье, 19 декабря 2021 года, в мечети «Мубарак» города Ульяновска .

От имени Духовного управления мусульман Пензенской области участие приняла женская мусульманская организация «Жемчужина». Семь девочек под руководством Гульсини Бибарсовой провели два дня активного отдыха в гостеприимном городе Ульяновске.

В интеллектуальной игре приняли участие шесть команд, включая гостей из Казани, Буинска, Пензы. Вопросы интеллектуальной игры были подобраны на тему история пророков, сподвижниц. Основной акцент был задан на школьную тематику.

По итогам брейн-ринга команда из Пензы заняла почетное второе место.

Затем организаторы пригласили участниц посетить краеведческий музей и принять участие в мастер-классе по приготовлению пиццы в кафе «ТатарАш».

Руководитель мусульманской организации «Жемчужина» Гульсиня Бибарсова искренне поблагодарила организаторов за приглашение и увлекательную игру.

Как отметила Гульсиня Бибарсова, все мероприятия прошли в теплой дружеской обстановке.

muslim.ru