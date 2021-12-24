В Казани появится лаборатория для создания опер на татарском языке

В Казани появится лаборатория для создания опер на татарском языке. Это совместный проект Татарского театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина и Казанской государственной консерватории. Ее кураторами станут режиссер Туфан Имамутдинов, культуролог Энже Дусаева, поэтесса Йолдыз Миннуллина и музыковед Анна Сокольская.

Первая лаборатория будет называться “Умай”, по имени женского божества в мифологии тюркских народов. Цель организаторов – в процессе работы поставить три одноактных камерных оперы. В числе возможных тем: татарская женщина и образование, женская самоорганизация, женщина и реформы татарской письменности.

Участвовать в проекте могут художницы, либреттистки и композиторы, готовые работать в команде. Заявки и портфолио на русском и татарском языках следует прислать до 24 декабря на почту [email protected] Результаты отбора объявят 30 декабря.

Премьера опер, поставленных в лаборатории, запланирована на апрель 2022 года. Показ пройдет на сцене Тинчуринского театра.

rg.ru